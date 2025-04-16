Синоптики сообщили о понижении температуры в ближайшие дни на территории страны, передаёт BaigeNews.kz.

С северо-западным вторжением на большей территории республики ожидаются осадки.

17 апреля на востоке страны сильные осадки, преимущественно в виде снега и понижение температуры воздуха на севере, в центре и востоке РК ночью до 1-6 градусов мороза, днем до 1-8 тепла, в горных и предгорных районах юга страны ожидаются ночью осадки в виде дождя и снега, днем дожди, временами сильные, в ночные часы ожидаются заморозки до 3 градусов.

Лишь на западе Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков и постепенное повышение температуры воздуха днем от 17-22 до 23-28 тепла. По РК усиление ветра до 15-20 м/с, в ночные и утренние часы туманы.