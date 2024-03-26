В Казахстане резко подорожали рыба и морепродукты

За январь-февраль текущего года в стране произвели 7,5 тыс. тонн свежей, охлаждённой или мороженой рыбы, на 3,4% меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom. В свою очередь производство консервированной или приготовленной другим способом рыбы, а также икры и её заменителей сократилось на 5,1%, до 2 тыс. тонн.

В региональном разрезе лидером по производству свежей, охлаждённой или мороженой рыбы стала Туркестанская область: 1,9 тыс. тонн, годовой рост - на 18,1%. На второй и третьей строчке расположились Атырауская (1,6 тыс. тонн) и Восточно-Казахстанская (1,5 тыс. тонн) области.

По производству консервированной рыбы и икры лидирует та же Туркестанская область: 768 тонн, минус 10,2% за год. В тройке лидеров Западно-Казахстанская (376 тонн) и Восточно-Казахстанская (178 тонн) области.

В стоимостном выражении объёмы переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков составили 8,9 млрд тг, на 14,7% больше в деньгах, чем годом ранее.

Производство мороженой рыбы составило 5,9 тыс. тонн, на 2,1% больше, чем годом ранее. Ещё 699 тонн составил выпуск мороженого рыбного филе. Производство свежих или охлаждённых печень, икры и молок рыбы достигло 297 тонн, мороженого разделанного и неразделанного мяса рыбы - 163 тонны, прочего мяса рыбы - 466 тонн.

Выпуск консервированной или приготовленной другим способом рыбы без учёта готовых рыбных блюд составил 1,1 тыс. тонн, минус 0,6% за год. Что же касается вяленой рыбы, а также рыбы в рассоле - здесь объёмы производства составили 443 тонны. Ещё 213 тонн составил выпуск вяленого и рассольного рыбного филе, 120 тонн - выпуск копчёной рыбы и филе, 52 тонны - производство икры и её заменителей и 35 тонн - производство рыбной печени, икры и молок, приготовленных разными способами, а также рыбной муки.

По итогам января–декабря прошлого года казахстанские предприятия перекрыли спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на переработанные и консервированные рыбу, ракообразных и моллюсков на 46,2% против 53,9% годом ранее.

Доля импорта соответственно выросла с 46,1% до 53,8%. В страну завезли 70,4 тыс. тонн переработанной рыбы и подобной продукции - на 39,4% больше, чем в предыдущем году.

На внутреннем рынке было реализовано 105,5 тыс. тонн рыбы, ракообразных и моллюсков, годовой рост составил 26%.

По итогам февраля текущего года цены на рыбу и морепродукты выросли на 0,7% за месяц и на 10,1% за год. В том числе в месячной динамике цены на свежую и охлаждённую рыбу выросли на 0,6%, на мороженую рыбу, а также переработанную и консервированную рыбу - на 0,8%. В годовой динамике свежая и охлаждённая рыба подорожала на 12,9%, мороженая - на 12,4%, переработанная и консервированная - на 6,9%.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен на рыбу и морепродукты почувствовали жители Шымкента — сразу плюс 25,6% в годовой динамике. Также среди антилидеров - Улытауская (плюс 21,3%), Жамбылская (плюс 19,3%), Абайская (плюс 17,8%) и Восточно-Казахстанская (плюс 17,2%) области. Наименьший годовой рост цен отмечен в Туркестанской области - на 1,1%.