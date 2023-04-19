В Казахстане решили существенно нарастить производство ГСМ

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал о планах правительства по наращиванию производства горюче-смазочных материалов в республике. Он отметил, что сейчас принимаются меры по увеличению ресурсной базы углеводородного сырья и производственных мощностей для его дальнейшей переработки, передаёт BaigeNews.kz.

"Для покрытия нехватки ГСМ на внутреннем рынке планируется расширение мощности Шымкентского НПЗ с шести до 12 миллионов тонн в год. Для его загрузки сырьём планируется реализовать проекты расширения нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь", — сказал премьер-министр.

При этом он добавил, что в 2023 году начнётся строительство нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене мощностью 900 миллионов кубометров. В целом в газовой сфере приняты законодательные нормы, которые позволят получить дополнительно до четырёх миллиардов кубометров товарного газа в год.

Глава правительства также напомнил, что в сфере нефтегазохимии реализуется проект по производству бутадиена и его производных мощностью 319 тысяч тонн в год. При этом в настоящее время ведётся проектирование комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,2 миллиона тонн в год. Общий объём инвестиций составит 8,7 миллиарда долларов.