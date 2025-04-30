В I квартале 2025 года в Казахстане было введено в эксплуатацию 49,3 тысяч новых ученических мест — почти в девять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, этот показатель уже превысил на 22% общий объем ввода за весь 2024 год. По данным Бюро национальной статистики, столь высоких результатов в январе-марте не наблюдалось как минимум с 2017 года, передаёт BaigeNews.kz.

За три месяца были открыты 36 новых общеобразовательных школ. При этом средняя вместимость одной школы составила 1370 ученических мест, что также является рекордом: в последние шесть лет аналогичный показатель не превышал 715 мест.

Эксперты связывают аномальный рост с началом сдачи в эксплуатацию более крупных объектов, возведенных в рамках национального проекта "Комфортная школа". Проект, стартовавший с задержкой в 2023 году, предполагает строительство школ на 300–2500 мест. С учетом того, что возведение крупных объектов занимает более двух лет, нынешние результаты могут отражать завершение начатых ранее работ.

Первоначально планировалось создать 800 тысяч новых мест в школах в период с 2023 по 2025 годы, однако целевой показатель был пересмотрен до 460,4 тысяч мест. Финансирование проекта сократилось с 2,6 трлн до 1,5 трлн тенге. Источниками средств выступают Национальный фонд и республиканский бюджет.

В то же время реализация проекта сталкивается с серьезными трудностями. Среди них — бюрократические барьеры, коррупционные риски, неэффективность акиматов и нарушения со стороны подрядчиков. Именно эти факторы стали причиной корректировки планов и сроков, отмечают наблюдатели.

Ранее сообщалось, что школы нового поколения появятся в отдаленных селах Казахстана.