В Казахстане реформируют судебную власть

Сенат одобрил закон по реформированию судебной системы, передаёт BaigeNews.kz



Так, с 1 июля 2025 года вводится сплошная кассация по гражданским и уголовным делам. Стадия предварительного рассмотрения в кассационной инстанции будет исключена. Граждане будут подавать не ходатайство о пересмотре судебных актов, а кассационную жалобу.



Кроме того, вводятся единые правила кассационного пересмотра по всем видам судопроизводств. По аналогии с административными делами сроки рассмотрения уголовных и гражданских дел в кассационной инстанции будут осуществляться в разумные сроки, но не более шести месяцев. Для расширения доступа в кассационную инстанцию с 1 июля 2027 года будут исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее 2 тыс.

Судебные акты по административным делам будут вступать в законную силу после их апелляционного обжалования. По аналогии с гражданскими делами с 1 марта 2025 года будет внедрена экстерриториальная подсудность по административным делам по выбору истца, где ответчиком является административный орган. Что также эффективно повлияет на деятельность государственных органов.

В связи с созданием самостоятельных кассационных судов изменится роль Верховного Суда. Его основным предназначением станет изучение и обобщение судебной практики, а также вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия.