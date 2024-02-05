В Казахстане реализуют 180 новых индустриальных проектов в 2024 году

Правительство Казахстана продолжает реализацию мер по отходу экономики от сырьевой направленности в пользу отраслей с более высокой добавленной стоимостью. Это позволит обеспечить индустриализацию и опережающие темпы ее развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"В текущем году будет реализовано 180 индустриальных проектов на 1,2 трлн тенге. Ускорению индустриализации также будет способствовать новый механизм обеспечения предприятий обрабатывающей промышленности отечественным сырьем", - говорится в сообщении.

В прошлом году в обрабатывающей промышленности реализовано 170 проектов на 928 млрд тенге. Заключено 179 долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями. Благодаря всем принимаемым мерам доля обрабатывающей промышленности в экономике уже сравнялась с долей горнодобывающей отрасли.