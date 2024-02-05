В Казахстане реализуют 180 новых индустриальных проектов в 2024 году
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Правительство Казахстана продолжает реализацию мер по отходу экономики от сырьевой направленности в пользу отраслей с более высокой добавленной стоимостью. Это позволит обеспечить индустриализацию и опережающие темпы ее развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"В текущем году будет реализовано 180 индустриальных проектов на 1,2 трлн тенге. Ускорению индустриализации также будет способствовать новый механизм обеспечения предприятий обрабатывающей промышленности отечественным сырьем", - говорится в сообщении.
В прошлом году в обрабатывающей промышленности реализовано 170 проектов на 928 млрд тенге. Заключено 179 долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями. Благодаря всем принимаемым мерам доля обрабатывающей промышленности в экономике уже сравнялась с долей горнодобывающей отрасли.
"Благодаря исполнению Комплексного плана развития машиностроения до 2028 года ожидается рост общей добавленной стоимости данной отрасли в 4,5 раза", - отметили в правительстве.