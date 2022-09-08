В Казахстане разыскано более 200 преступников по запросам из стран СНГ

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Сегодня в Чолпон-Ате (Киргизия) проходит заседание совета министров внутренних дел стран СНГ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По словам министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова, в текущем году по запросам коллег из стран СНГ в Казахстане разыскано более 200 преступников. А по запросу нашей страны задержано 70 находящихся в розыске лиц.

Как сообщает пресс-служба МВД Киргизии, в работе совещания принимают участие министры внутренних дел (полиции) России, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Кыргызстана, а также представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территориях государств-участников СНГ (БКБОП).

На заседании будет рассмотрен широкий круг вопросов по принятию совместных мер по борьбе с преступностью, среди которых - ситуация с преступностью в государствах Содружества и о ходе выполнения межгосударственных программ по борьбе с особо опасными преступлениями.