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скриншот видео Сегодня, 16:09
237
Фото: скриншот видео

В Казахстане разыскано более 200 преступников по запросам из стран СНГ

Сегодня в Чолпон-Ате (Киргизия) проходит заседание совета министров внутренних дел стран СНГ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По словам министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова, в текущем году по запросам коллег из стран СНГ в Казахстане разыскано более 200 преступников. А по запросу нашей страны задержано 70 находящихся в розыске лиц.

Как сообщает пресс-служба МВД Киргизии, в работе совещания принимают участие министры внутренних дел (полиции) России, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Кыргызстана, а также представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территориях государств-участников СНГ (БКБОП).

На заседании будет рассмотрен широкий круг вопросов по принятию совместных мер по борьбе с преступностью, среди которых - ситуация с преступностью в государствах Содружества и о ходе выполнения межгосударственных программ по борьбе с особо опасными преступлениями.

Видео: Polisia.kz
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#МВД
Сегодня, 16:09
237
Журналист

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