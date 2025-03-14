Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая обратил внимание на необходимость продолжения работы в стратегически важных направлениях. В частности, он заявил, что в 2024 году истекает срок действия Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, принятого в 2023 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Очевидно, что такой документ нам крайне необходим. Борьба с этим социальным злом – одна из важнейших задач. Поэтому следует незамедлительно начать подготовку нового документа", - отметил президент.

Также Глава государства заявил, что власти страны будут уделять внимание повседневным проблемам граждан.