В Казахстане разработают новый план по борьбе с наркоманией
Власти страны намерены уделять внимание повседневным проблемам граждан.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая обратил внимание на необходимость продолжения работы в стратегически важных направлениях. В частности, он заявил, что в 2024 году истекает срок действия Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, принятого в 2023 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Очевидно, что такой документ нам крайне необходим. Борьба с этим социальным злом – одна из важнейших задач. Поэтому следует незамедлительно начать подготовку нового документа", - отметил президент.
Также Глава государства заявил, что власти страны будут уделять внимание повседневным проблемам граждан.
"Некоторые „штатные критики“ могут сказать, что указанные проблемы не самые главные, есть и другие вопросы, требующие внимания государства. Но надо иметь в виду, что жизнь наших граждан наполнена множеством совершенно земных проблем, и обходить их стороной неправильно. И мы будем поднимать вопросы, касающиеся повседневной жизни наших граждан, и, самое главное, решать эти проблемы", - подчеркнул Токаев.