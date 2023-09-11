В Казахстане разработают антибуллинговую программу по опыту Финляндии

Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление, согласно которому в Казахстане реализуют новые меры по защите детей от насилия, профилактике суицида, а также обеспечению их прав и благополучия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан.

Сообщается, что премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление, согласно которому в Казахстане реализуют новые меры по защите детей от насилия, профилактике суицида, а также обеспечению их прав и благополучия. Документ разработан во исполнение поручения Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства летом 2022 года.

Отмечается, что в рамках него будет создана интерактивная карта рисков в разрезе областей, районов и городов, где будет отображаться актуальная информация о правонарушениях в детской среде, фактах насилия и буллинга, пропусках занятий.

В правительстве уверены, что это поможет вести качественный мониторинг и оказывать экстренную помощь по методу "кризисного управления".

Наряду с этим планируется разработка антибуллинговой программы для организаций образования по опыту Финляндии, которая предусматривает проведение онлайн-опросов, тематических уроков, бесед и внеклассных мероприятий.

Кроме того, в будет утверждена методика раннего выявления и оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся или ставшим свидетелями насилия, травли или кибербуллинга.

"Будут изменены подходы к ведению внутришкольного учёта за счёт применения механизма кейс-менеджмента", - отметили в правительстве.

Сообщается также, что в рамках реализации документа планируется создание единого контакт-центра для детей BalaQorgau, внедрение в дошкольных, средних, профессиональных и технических организациях образования уроков личной безопасности, а также проведение работы с представителями платформ TikTok, Instagram, Facebook, Вконтакте и Youtube в РК по формированию безопасного контента для детей.

"Ожидается, что благодаря Комплексному плану значительно снизится количество правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них, а также фактов суицида и его попыток. Вместе с тем повысится уровень защищённости детей и обеспеченность их досугом", - отметили в пресс-службе премьер-министра.

Отмечается, что за время реализации плана в республике подготовят дополнительно тысячу педагогов-психологов и две тысячи социальных педагогов. При этом ежегодно на 33% будет расти доля работающих в сфере охраны прав детей педагогов, охваченных мерами повышения квалификации.