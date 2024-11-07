В Казахстане разработали профессиональные стандарты в сфере автомобильных дорог

Министерство транспорта Республики Казахстан сообщает, что на портале "Открытые НПА" размещен проект приказа Министра транспорта Республики Казахстан "Об утверждении профессиональных стандартов в сфере автомобильных дорог", передаёт BaigeNews.kz

Так, подготовленным приказом будут утверждены следующие профессиональные стандарты в сфере автомобильных дорог: "Рабочие в сфере автомобильных дорог"; "Разработка проектной, проектно-изыскательской и проектно-сметной документации"; "Менеджеры в сфере автомобильных дорог"; "Природоохранная деятельность в автодорожном строительстве"; "Инженерно-технические работники в сфере автомобильных дорог"; "Эксплуатация автомобильных дорог".

Профессиональные стандарты автодорожной отрасли устанавливают требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях.

Приказ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 ноября.