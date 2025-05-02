В Казахстане разрабатывают закон о военно-патриотическом воспитании
"AMANAT" продвигает систему военно-патриотического воспитания.
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2 мая в Карагандинской области стартовали военно-патриотические игры "Qaisar", приуроченные к 80-летию Великой Победы. Мероприятие собрало более 300 участников — школьников, курсантов и преподавателей НВП со всей страны — на базе учебного центра "Спасск", передаёт BaigeNews.kz.
На церемонии открытия присутствовали председатель партии "AMANAT" и спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, аким региона Ермаганбет Булекпаев, депутаты и представители Минобороны. Как отметил Кошанов, игры превратились в настоящую школу мужества и патриотизма, а их идея была поддержана президентом ещё в 2022 году.
"Как сказал Президент, мы обязаны передать будущим поколениям развитое и сильное государство. Для этого важно правильно воспитывать молодежь и особую роль в этом процессе играет армия. Сегодня Вооружённые силы Казахстана – это не только военная подготовка. В любых чрезвычайных ситуациях именно армия первой приходит на помощь. Это яркое проявление верности присяге и долгу. Я уверен, что в каждом из вас живёт такой же стойкий дух и настоящая преданность своей стране!", – сказал он, обращаясь к участникам.
Одной из ключевых тем стал разрабатываемый законопроект о военно-патриотическом воспитании, включающий:
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создание целостной системы патриотического воспитания;
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поддержку преподавателей НВП, включая повышение их статуса и разрешение на ношение формы;
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льготы для выпускников военно-патриотических кружков при поступлении в вузы;
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отмену обязательной отработки после учёбы для призывников;
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сохранение рабочих мест на период срочной службы.
Особо подчеркнули, что идея о форме для преподавателей НВП была предложена учителем Дарханом Коспановым в рамках платформы "Мұғалім Talks" и получила законодательную поддержку.
Игры продлятся два дня: участники пройдут испытания в стрельбе, разборке автомата, тактических и интеллектуальных конкурсах, а также в национальных и цифровых дисциплинах. На территории центра также открылась выставка, посвящённая подвигу фронтовиков.
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