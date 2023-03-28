В Казахстане растёт заболеваемость коронавирусом

Фото: pixabay.com

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 93 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

На 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 717 человек, из них в стационарах находится – 138 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 579 пациента.

В тяжёлом состоянии находятся четыре пациента, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – два пациента.