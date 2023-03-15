В Казахстане растёт заболеваемость коронавирусом

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Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 114 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

На 15 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 849 человек, из них в стационарах находится – 131 пациент, на амбулаторном уровне – 1 718 пациентa.

В тяжёлом состоянии находятся три пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – три, на аппарате ИВЛ – три пациента.