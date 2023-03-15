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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 09:27
224
Сегодня, 09:27
224
Фото: pixabay.com

В Казахстане растёт заболеваемость коронавирусом

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 114 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

На 15 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 849 человек, из них в стационарах находится – 131 пациент, на амбулаторном уровне – 1 718 пациентa.

В тяжёлом состоянии находятся три пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – три, на аппарате ИВЛ – три пациента.

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#коронавирус #заболеваемость #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:27
224
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