Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства сообщил, что за 11 месяцев этого года объём валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 13,4% при годовом плане 11,6% и составил 7,8 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что данный рост обеспечен за счёт увеличения объёмов производства в растениеводстве на 19,9%, в животноводстве на 3,2%.

"В растениеводстве при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 миллиона тонн зерновых, пшеницы – 19,8 миллиона тонн, риса – 563 тысячи тонн. Также, собрано 2,9 миллиона тонн картофеля, 3,9 миллиона тонн овощей, 3,2 миллиона тонн масличных культур и 300 тысяч тонн хлопчатника. В животноводстве отмечен рост производства мяса в убойном весе на 4%, молока коровьего на 4,4% и яиц куриных на 1,2%", — уточнил Азат Султанов.

Ранее он заявил, что производство продуктов питания за 11 месяцев увеличилось на 2,1% и составило почти три триллиона тенге.