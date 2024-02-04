В Казахстане растёт количество закрытых из-за метели трасс
Сегодня, 13:15
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Сегодня, 13:15Сегодня, 13:15
147Фото: pixabay.com
"КазАвтоЖол" сообщил о ещё трёх закрытых для автотранспорта участках трасс в трёх регионах страны. Причиной стали снег, метель и плохая видимость, передаёт BaigeNews.kz
Отмечается, что с 13:00 4 февраля вводится ограничение движения для всех видов автотранспортных средств в следующих областях:
Карагандинская область
- "Екатеринбург — Алматы", 1353-1426 км, участок от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.
Акмолинская область
- "Екатеринбург - Алматы", 1292-1353 км, участок от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.
Актюбинская область
- "Самара-Шымкент", 776-965 км, участок от заправки ЭКО Ойл до посёлка Карабутак.
Ранее движение ограничили на пяти участках республиканских дорог в пяти регионах страны: в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областях, а также Улытау и Жетысу. Затем список закрытых трасс пополнил ещё один участок дороги "Екатеринбург–Алматы" в Карагандинской области.
Напомним, штормовое предупреждение на 4 февраля было объявлено в большинстве регионов страны.
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