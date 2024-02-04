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  • BAIGENEWS

В Казахстане растёт количество закрытых из-за метели трасс

Сегодня, 13:15
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15
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Фото: pixabay.com

"КазАвтоЖол" сообщил о ещё трёх закрытых для автотранспорта участках трасс в трёх регионах страны. Причиной стали снег, метель и плохая видимость, передаёт BaigeNews.kz

Отмечается, что с 13:00 4 февраля вводится ограничение движения для всех видов автотранспортных средств в следующих областях: 

Карагандинская  область

  • "Екатеринбург — Алматы", 1353-1426 км, участок от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.

Акмолинская область

  • "Екатеринбург - Алматы", 1292-1353 км, участок от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.

Актюбинская область

  • "Самара-Шымкент", 776-965 км, участок от заправки ЭКО Ойл до посёлка Карабутак.

Ранее движение ограничили на пяти участках  республиканских дорог в пяти регионах страны: в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областях, а также Улытау и Жетысу. Затем список закрытых трасс пополнил ещё один участок дороги "Екатеринбург–Алматы" в Карагандинской области.

Напомним, штормовое предупреждение  на 4 февраля было объявлено в большинстве регионов страны.

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