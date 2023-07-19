В Казахстане растёт количество хостелов

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

В Казахстане увеличивается количество гостиниц, хостелов и домов отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро нацстатистики.

По итогам первого квартала количество мест размещения составило 3 848 единиц. По сравнению с первым кварталом прошлого года их количество выросло на 92.

2215 объектов находятся в городах, остальные 1633 – в сельской местности.

Из них (по сравнению с первым кварталом 2022 года):

гостиница с рестораном – 751 (-48);

гостиница без ресторана – 1450 (+42);

дом отдыха – 96 (+9);

пансионат отдыха – 28 (0);

детский лагерь – 110 (-1);

туристская база – 52 (0);

кемпинг – 38 (+4);

хостел – 111 (+35).

Наибольшее количество мест размещения расположены в Алматы – 337 и области Жетісу – 334. Наименьшее в области Улытау, всего – 24 места.