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BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова Сегодня, 16:38
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Сегодня, 16:38
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Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

В Казахстане растёт количество хостелов

В Казахстане увеличивается количество гостиниц, хостелов и домов отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро нацстатистики.

По итогам первого квартала количество мест размещения составило 3 848 единиц. По сравнению с первым кварталом прошлого года их количество выросло на 92.

2215 объектов находятся в городах, остальные 1633 – в сельской местности. 

Из них (по сравнению с первым кварталом 2022 года):

  • гостиница с рестораном – 751 (-48);
  • гостиница без ресторана – 1450 (+42);
  • дом отдыха – 96 (+9);
  • пансионат отдыха – 28 (0);
  • детский лагерь – 110 (-1);
  • туристская база – 52 (0);
  • кемпинг – 38 (+4);
  • хостел – 111 (+35).

Наибольшее количество мест размещения расположены в Алматы – 337 и области Жетісу – 334. Наименьшее в области Улытау, всего – 24 места.

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Сегодня, 16:38
206
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