  • 3 Февраля, 18:50
  • BAIGENEWS

В Казахстане растёт количество больных корью и коклюшем

За последнюю неделю в стране зарегистрировано 15 случаев COVID-19.

Сегодня, 18:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане растёт количество больных корью и коклюшем Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
65

Об эпидситуации в Казахстане за неделю сообщили в Минздраве. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране падает, корью и коклюшем - растёт, передаёт BaigeNews.kz.

С октября в стране зафиксировано 2,65 миллиона случаев ОРВИ, 66% заболевших – дети до 14 лет. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась на 20%.  

По пневмонии наметилась положительная тенденция – за минувшую неделю выявлено 4 189 случаев, что на 18% меньше в сравнении с предыдущей неделей. 

Зарегистрировано 49 случаев кори – на 23 больше, чем ранее. С начала года подтверждено 113 случаев, большинство заболевших – дети до 14 лет (86%). Основная причина распространения – отсутствие прививок: 86% заболевших не были вакцинированы.  

С 27 января по 1 февраля выявлено 14 случаев коклюша, что на 3 больше, чем в предыдущие 7 дней. С начала года зафиксировано 69 случаев, из них 67 у детей до 14 лет.

Также за последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 15 случаев COVID-19. Всего с начала года выявлено 66 случаев, летальных исходов нет. 

"Ситуация остаётся стабильной: инфекционные койки загружены на 37%, а реанимационные – всего на 3%, что говорит об отсутствии тяжёлых форм заболевания и высокой нагрузки на систему здравоохранения", - отметили в Минздраве.

Самое читаемое

Наверх