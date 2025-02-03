Об эпидситуации в Казахстане за неделю сообщили в Минздраве. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране падает, корью и коклюшем - растёт, передаёт BaigeNews.kz.

С октября в стране зафиксировано 2,65 миллиона случаев ОРВИ, 66% заболевших – дети до 14 лет. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась на 20%.

По пневмонии наметилась положительная тенденция – за минувшую неделю выявлено 4 189 случаев, что на 18% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Зарегистрировано 49 случаев кори – на 23 больше, чем ранее. С начала года подтверждено 113 случаев, большинство заболевших – дети до 14 лет (86%). Основная причина распространения – отсутствие прививок: 86% заболевших не были вакцинированы.

С 27 января по 1 февраля выявлено 14 случаев коклюша, что на 3 больше, чем в предыдущие 7 дней. С начала года зафиксировано 69 случаев, из них 67 у детей до 14 лет.

Также за последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 15 случаев COVID-19. Всего с начала года выявлено 66 случаев, летальных исходов нет.