В рамках программы онкологических скринингов с начала года в Казахстане обследовали более 2,5 миллиона человек. Исследования, проводимые в рамках национальной программы по раннему выявлению онкологических заболеваний, показывают высокую эффективность в ранней диагностике и профилактике рака, передаёт BaigeNews.kz.

За период проведения скринингов выявлены предраковые заболевания у 218,8 тысячи человек, злокачественные новообразования - более чем у 2,1 тысячи человек.

Особое внимание уделяется скринингу по раку молочной железы. В рамках обследования женщин в возрасте 40-70 лет охвачено более 830 тысяч человек. В 158 тысячах случаев выявлены предраковые заболевания. У 1,5 тысячи женщин подтвержден диагноз - рак молочной железы.

Рак шейки матки. Обследовано свыше 700 тысяч женщин. В 53 тысячах случаях выявлены предраковые заболевания, в 359 случаях подтверждена онкология.

Колоректальный рак. Скрининг охватил более 900 тысяч мужчин и женщин в возрасте 50-70 лет. Выявлено 7 826 случаев предраковых заболеваний, из которых в 356 случаях установлен рак.

По инициативе Министерства здравоохранения с 2025 года все онкоскрининги будут доступны в пакете ГОБМП. Впервые с 2025 года для застрахованных будут внедрены УЗИ брахиоцефальных сосудов для ранней диагностики и профилактики острого нарушения мозгового кровообращения и амбулаторная коронарография для ранней диагностики поражения сосудов сердца и профилактики инфаркта миокарда.

Регулярные скрининговые обследования значительно повышают вероятность раннего выявления онкологических заболеваний, что позволяет начать лечение на более ранних стадиях. Это, в свою очередь, повышает шансы на успешное выздоровление и снижает риск развития осложнений.