В Казахстане растёт число ВИЧ-инфицированных

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Около 30 тысяч ВИЧ-инфицированных было зарегистрировано в Казахстане на 30 июня 2022 года. При этом почти 90 процентов больных входят в возрастную группу от 15 до 49 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По данным Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Минздрава, уровень распространённости ВИЧ среди взрослого населения в 2022 году был самым высоким за последние 20 лет: 0,31 процента. Статистика показывает, что с 2000 года в стране наблюдается ежегодный рост уровня распространённости ВИЧ.

"По регионам уровень распространённости не одинаков. В северных и восточных регионах он значительно выше республиканского. Например, в Восточном Казахстане доля ВИЧ-инфицированных от численности населения в возрасте 15–49 лет составляет 0,9 процента, в Карагандинской области — 0,7 процента. Самые низкие показатели — в Улытауской и Кызылординской областях: 0,1 процента", - говорится в сообщении.

Судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, с 2017 по 2021 годы в СПИД-центрах страны прибавлялось по 3-3,5 тысячи новых пациентов. Притом каждый год, за исключением коронавирусного 2020 года, врачи фиксировали рост численности выявленных заражённых.

В прошлом году плохие новости о своём результате ВИЧ-теста узнали 3,9 тысячи казахстанцев - на 11,5 процента больше, чем годом ранее (3,5 тысячи).

Заражение ВИЧ-инфекцией другого человека - уголовно наказуемое преступление. Статья 118 уголовного кодекса РК гласит: если человек с положительным статусом ВИЧ заразил другого, его могут лишить свободы на срок до пяти лет. Исключение сделают только в том случае, если ВИЧ-инфицированный предупредил партнёра, и тот добровольно пошёл на риск.

Правоохранительные органы ежегодно фиксируют заявления заражённых. Но в сравнении с общей годовой статистикой новых пациентов СПИД-центров, число тех, кто обращается в полицию в связи с умышленным заражением, ничтожно мало. В 2022 году из 3,9 тысячи заражённых заявления написали всего четыре человека, или 0,1 процента. В предыдущие годы пятилетки таких обращений тоже было немного: от пяти до 12. Это данные Комитета по правовой статистике и спецучётам Генпрокуратуры.

Примечательно, что далеко не каждое такое уголовное дело доходит до суда. Нередки случаи, когда дела закрывают по разным основаниям. На это влияет много факторов, в том числе доказательная база. Например, в прошлом году в производстве у правоохранительных органов находились шесть уголовных дел. Из них четыре поступили в 2022 году, два — переходящие дела предыдущих лет. До конца года в суд было направлено только два дела, а четыре — закрыты. По информации из отчёта Комитета правовой статистики, производство по этим четырём делам было прекращено по одному из следующих оснований: отсутствие состава преступления, истечение срока давности, смерть подозреваемого, а также "в связи с отказом в даче согласия прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности лица, обладающего привилегиями или иммунитетом от уголовного преследования". К числу таких лиц, согласно главе 57 Уголовно-процессуального кодекса РК, относятся дипломатические работники, судьи, прокуроры, депутаты парламента. Какое из перечисленных оснований было применено для прекращения конкретно этих уголовных дел, в статистике не указывается.

Можно проследить в отчётах и гендерное соотношение потерпевших. Чаще всего заявления в полицию пишут женщины. Фиксируются и случаи заражения ВИЧ-инфекцией несовершеннолетних. В 2019, 2021 и 2022 году в полицию обратились родители девяти школьников, учащихся колледжей и лицеев, которые были заражены ВИЧ.