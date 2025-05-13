В Казахстане продолжается активная работа по созданию инклюзивного рынка труда, передаёт BaigeNews.kz. По состоянию на 1 мая 2025 года более 14,9 тысячи граждан с инвалидностью были охвачены различными мерами содействия занятости. Всего на сегодняшний день занятыми являются 108,9 тысячи людей с особыми потребностями, что составляет 28,9% от общего числа лиц с инвалидностью трудоспособного возраста.

Согласно официальным данным, в стране проживает 737,4 тысячи человек с инвалидностью - это около 3,7% от общей численности населения. Из них 376,7 тысячи находятся в трудоспособном возрасте. В целях расширения доступа к рабочим местам действует норма Социального кодекса РК, обязывающая местные исполнительные органы устанавливать квоту рабочих мест для людей с инвалидностью в размере от 2 до 4% от численности персонала, за исключением должностей, связанных с тяжёлыми или опасными условиями труда. По итогам первого квартала 2025 года по этой квоте трудоустроено около 4,8 тысячи человек.

Граждане с особыми потребностями также активно вовлекаются в программы поддержки занятости. На постоянную работу были устроены 874 человека, еще 191 человек нашли место на социальных рабочих позициях. Молодежная практика помогла начать путь в трудовой жизни 80 молодым специалистам, а более 3,2 тысячи человек приняли участие в общественных работах. В рамках проектов "Первое рабочее место" и "Серебряный возраст" были трудоустроены соответственно 4 и 333 участника.

Государство также уделяет внимание профессиональному и предпринимательскому обучению. Семнадцать человек прошли краткосрочные курсы повышения квалификации, а 1,3 тысячи обучились основам бизнеса по программе "Бастау Бизнес". Из них 726 участников успешно завершили обучение и получили сертификаты. Для поддержки начинающих предпринимателей из социально уязвимых слоёв населения предоставляются государственные гранты в размере 400 МРП на запуск собственного дела.

С 2018 года в стране действует программа субсидирования затрат работодателей, которые нанимают сотрудников с инвалидностью и оборудуют для них специальные рабочие места. Эта мера позволяет компенсировать расходы на закупку и установку необходимого оборудования. Благодаря программе уже создано 226 специально оборудованных рабочих мест.

Эти меры не только способствуют росту занятости среди людей с инвалидностью, но и укрепляют принципы равных возможностей и социальной интеграции в казахстанском обществе.