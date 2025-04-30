В Казахстане продолжает оставаться высоким уровень преступности, связанной с торговлей людьми, несмотря на усилия правоохранительных органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, за первый квартал 2025 года было зарегистрировано 116 уголовных преступлений, связанных с человеческим трафиком, что практически соответствует числу дел за аналогичный период 2024 года (112). Это указывает на сохранение проблемы, особенно учитывая латентный характер таких преступлений.

За три месяца 2025 года число пострадавших от торговли людьми увеличилось на 34,1%, что составило 59 человек, из которых 84,7% - женщины и девочки. Среди жертв - 19 человек, пострадавших от преступлений, связанных с торговлей людьми и несовершеннолетними, в том числе 5 девочек младше 11 лет. Примечательно, что здесь речь идет не только о сексуальной эксплуатации, но и о незаконной торговле младенцами, которые продаются бездетным парам за суммы от 100 тыс. до 2 млн тенге.

Наибольшее число преступлений, связанных с торговлей людьми, касается "Похищения человека" и "Незаконного лишения свободы", что подтверждается статистикой по первому кварталу. Сотрудники МВД РК сообщают, что за время проведения акции "STOP-трафик" за три дня было зарегистрировано 40 подобных преступлений, включая шокирующие случаи, как продажа матерью своих дочерей пожилому мужчине для совершения развратных действий и торговля людьми для использования в рабском труде в крестьянских хозяйствах.

Торговля людьми остается одной из самых страшных проблем современности, охватывающей не только Казахстан, но и международные масштабы. Согласно последним данным ООН, за последние два года число жертв торговли людьми в мире увеличилось на 43%. Причем целью преступников чаще всего становится принудительный труд, а не только сексуальная эксплуатация, как это было ранее.

Между тем, борьба с этим явлением продолжается в Казахстане, и правоохранительные органы усиливают меры по выявлению преступлений, а также оказывают поддержку жертвам. Тем не менее, скрытая природа таких преступлений делает их выявление и судебное разбирательство длительным и трудоемким процессом.