В Казахстане растет количество коррупционных преступлений

С января по октябрь текущего года в Казахстане зарегистрировано 1519 уголовных коррупционных преступлений, это на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Треть зарегистрированных правонарушений пришлось на статью "дача взятки" - 472 случая, или 31,1% от общего количества в секторе.

"На второй и третьей строчках "популярности" у преступников расположились такие статьи, как "получение взятки" (317 случаев, минус 12,9% за год) и "присвоение или растрата вверенного чужого имущества" (246 случаев, годовой рост — в 2,8 раза)", - сообщает портал.

Среди наиболее частых правонарушений также оказались коррупционное мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и посредничество во взяточничестве.

Суду предали 760 обвиняемых — на 8,3% больше, чем в январе–октябре прошлого года.