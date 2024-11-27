В Казахстане растет количество коррупционных преступлений
Каждый четвёртый осужденный за коррупцию казахстанец — сотрудник акимата или его подразделения
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С января по октябрь текущего года в Казахстане зарегистрировано 1519 уголовных коррупционных преступлений, это на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Треть зарегистрированных правонарушений пришлось на статью "дача взятки" - 472 случая, или 31,1% от общего количества в секторе.
"На второй и третьей строчках "популярности" у преступников расположились такие статьи, как "получение взятки" (317 случаев, минус 12,9% за год) и "присвоение или растрата вверенного чужого имущества" (246 случаев, годовой рост — в 2,8 раза)", - сообщает портал.
Среди наиболее частых правонарушений также оказались коррупционное мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и посредничество во взяточничестве.
Суду предали 760 обвиняемых — на 8,3% больше, чем в январе–октябре прошлого года.
"Среди преданных суду оказался 181 служащий (или 23,8% от общей численности) акиматов и их структурных подразделений", - говорится в сообщении.
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