В Казахстане растет количество китайских компаний

На 1 сентября 2024 года в Казахстане числилось 4674 компании с собственниками из Китая, это 150 единиц больше, чем было на 1 августа текущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

"Прирост за месяц стал самыми сильным как минимум с начала 2022 года. За все это время число зарегистрированных организаций по итогам месяца падало только однажды, в ноябре 2023 года. В 2024 же прирост только ускоряется и ускоряется", - сообщает бюро.

Правда, из всех зарегистрированных организаций сейчас действует лишь две трети - 3062 единицы. С другой стороны, за месяц число действующих компаний с китайскими корнями приросло на 122 компании.

Больше ни одна страна-партнер в августе и близко не показывает такого результата, а общее число действующих в Казахстане компаний сократилось за месяц на 221 единицу. Во многом динамику обусловили показатели РФ – минус 138 действующих компаний за месяц. Число зарегистрированных организаций с корнями из РФ тоже упало на 31 единицу.