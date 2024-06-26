В Казахстане рассматривают возможность создания государственного алиментного фонда

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова в кулуарах мажилиса рассказала, насколько возможно создание в Казахстане государственного алиментного фонда, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты отметили, что такую инициативу озвучил ранее депутат Магеррам Магеррамов. Они поинтересовались, какова ситуация на сегодня.

"В министерстве юстиции прорабатывают этот вопрос. Сейчас считают, какое количество женщин не получают алименты в связи с недобросовестностью отцов, какое количество женщин получают недостаточный размер алиментов. И кому приостановлены выплаты алиментов в связи с тем, что отец находится без работы. Мы посчитаем, определим, какой объём средств должен быть в государственном алиментном фонде. И положим туда деньги и через три месяца, если они закончатся, мы не разрешим проблему. Поэтому давайте дождёмся расчёта министерства юстиции и примем решение", - сказала Тамара Дуйсенова.