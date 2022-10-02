В Казахстане рассматривают новые меры борьбы с долгостроями

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В рамках проекта "Ашық сағат алаңы" под председательством вице-министра МИИР РК Еркебулана Дауылбаева Комитет по делам строительства и ЖКХ провел онлайн-встречу с представителями бизнес-сообщества по вопросам объектов длительного строительства в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе совещания, вице-министр отметил, что по результатам анализа реализации бюджетных проектов в сфере строительства социальной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры основной причиной долгостроя является недостаток и отсутствие своевременного финансирования.

В целях пересмотра системы планирования и реализации проектов строительства принимается ряд системных мер.

Так, Министерством для определения достоверного расчета сметной стоимости в прогнозном уровне утверждены Индексы стоимости для строительства, которые позволяют не допускать необоснованное завышение сметной стоимости.

Дополнительно Министерством предложено Министерству финансов ряд поправок, а именно:

- проведение конкурсов в сроках и суммах, предусмотренных в ПСД нормативной продолжительностью строительства при обеспеченности финансирования проектов до объявления конкурсов

- установление запрета рассмотрения заявок на реализацию новых проектов строительства при наличии нереализованных проектов необеспеченных финансированием

- установление запрета объявления конкурсов на портале государственных закупок

На сегодняшний день, Министерством взято на особый контроль 154 проектов долгостроя, из них 59 - инфраструктурные объекты, 55 - социальные объекты, 40 – здания и сооружения.

Кроме того, участниками совещания отмечено то, что по каждому объекту долгостроя утверждена Дорожная карта с указанием основных этапов строительства для завершения и ввода в эксплуатацию.