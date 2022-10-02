open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • В Казахстане рассматривают новые меры борьбы с долгостроями
pixabay.com Сегодня, 00:12
169
Фото: pixabay.com

В Казахстане рассматривают новые меры борьбы с долгостроями

В рамках проекта "Ашық сағат алаңы" под председательством вице-министра МИИР РК Еркебулана Дауылбаева Комитет по делам строительства и ЖКХ провел онлайн-встречу с представителями бизнес-сообщества по вопросам объектов длительного строительства в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе совещания, вице-министр отметил, что по результатам анализа реализации бюджетных проектов в сфере строительства социальной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры основной причиной долгостроя является недостаток и отсутствие своевременного финансирования.

В целях пересмотра системы планирования и реализации проектов строительства принимается ряд системных мер.

Так, Министерством для определения достоверного расчета сметной стоимости в прогнозном уровне утверждены Индексы стоимости для строительства, которые позволяют не допускать необоснованное завышение сметной стоимости.

Дополнительно Министерством предложено Министерству финансов ряд поправок, а именно:

- проведение конкурсов в сроках и суммах, предусмотренных в ПСД нормативной продолжительностью строительства при обеспеченности финансирования проектов до объявления конкурсов

- установление запрета рассмотрения заявок на реализацию новых проектов строительства при наличии нереализованных проектов необеспеченных финансированием

- установление запрета объявления конкурсов на портале государственных закупок

На сегодняшний день, Министерством взято на особый контроль 154 проектов долгостроя, из них 59 - инфраструктурные объекты, 55 - социальные объекты, 40 – здания и сооружения.

Кроме того, участниками совещания отмечено то, что по каждому объекту долгостроя утверждена Дорожная карта с указанием основных этапов строительства для завершения и ввода в эксплуатацию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#строительство #Недвижимость
Журналист
Сегодня, 00:12
169
Поделитесь:
Наверх