В Казахстане расширят Перечень товаров, по которым применяется минимальный уровень цен

С 1 января 2025 года в РК расширят Перечень товаров, по которым применяется минимальный уровень цен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на постановление Правительства РК.

В перечень добавлены следующие виды товаров:

яйца птиц, кур домашних;

мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;

пшеница твердая, прочая;

подсолнечные масла или их фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;

дрожжи активные пекарные, сухие, прочие.

Также в перечень входят:

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема или более;

спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью два литра или менее, коньяк (Cognac);

водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее, в сосудах емкостью два литра или менее;

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема, в сосудах емкостью более двух литров.

Смотрите Постановление Правительства от 24 октября 2024 года №887. Вводится в действие с 01.01.2025 г.