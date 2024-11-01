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В Казахстане расширят Перечень товаров, по которым применяется минимальный уровень цен

Сегодня, 09:50
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BaigeNews.kz Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50
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Фото: BaigeNews.kz

С 1 января 2025 года в РК расширят Перечень товаров, по которым применяется минимальный уровень цен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на постановление Правительства РК.

В перечень добавлены следующие виды товаров:

  • яйца птиц, кур домашних;
  • мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;
  • пшеница твердая, прочая;
  • подсолнечные масла или их фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;
  • дрожжи активные пекарные, сухие, прочие.

Также в перечень входят:

  • спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема или более;
  • спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью два литра или менее, коньяк (Cognac);
  • водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее, в сосудах емкостью два литра или менее;
  • спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема, в сосудах емкостью более двух литров.

Смотрите Постановление Правительства от 24 октября 2024 года №887. Вводится в действие с 01.01.2025 г.

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