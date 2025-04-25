Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации", передаёт BaigeNews.kz.



Законом внесены поправки в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О рекламе", "Об игорном бизнесе", "Об обязательном социальном медицинском страховании".



Первый блок поправок направлен на решение отдельных вопросов в сфере здравоохранения. Специализированная медпомощь в амбулаторных условиях при скрининговых исследованиях на раннее выявление онкологических заболеваний включена в гарантированный государством бесплатный объем медицинской помощи с исключением таких исследований из системы обязательного социального медицинского страхования.



Ряд поправок решает вопросы обеспечения слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидность.



Вторым блоком поправок установлен запрет рекламы букмекерских контор и тотализаторов путем ее передачи на абонентские устройства сотовой связи, а также на онлайн-платформах. Сужен круг средств массовой информации, которым разрешается реклама букмекерских контор и тотализаторов, которые теперь должны иметь исключительно спортивную направленность. Установлен запрет на участие в азартных играх и (или) пари лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы или осужденных условно.

Ранее мы сообщали, что Минздрав Казахстана усиливает контроль за качеством и безопасностью БАДов.