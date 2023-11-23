В Казахстане работникам водной сферы повысят зарплату в январе
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Заработная плата работников водной сферы увеличится, в среднем, на 25%. Министерство водных ресурсов и ирригации разрабатывает соответствующие меры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
По данным ведомства, повышение зарплаты ожидается с 1 января 2024 года.
"Нужно сделать работу водной отрасли более привлекательной, повышение заработной платы – один из шагов в этом направлении. Разумеется, важно не только удержать действующие кадры, но и подготовить новые, отвечающие требованию времени. Министерство работает над внесением соответствующих предложений", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Кроме того, как отметили в министерстве, в каждом регионе Казахстана появятся отделы, которые будут заниматься вопросами распределения водных ресурсов и контроля за их использованием.
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