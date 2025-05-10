В Казахстане стартовала масштабная проверка асфальтобетонных заводов. По поручению Министерства транспорта специалисты Национального центра качества дорожных активов проводят аттестацию всех предприятий, выпускающих материалы для строительства и ремонта дорог, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Министерстве транспорта, на сегодняшний день проверку прошли уже 332 завода из 414 зарегистрированных — это около 80%. Инспекторы побывали в Астане, Шымкенте, а также в Алматинской, Жетысуской, Костанайской, Атырауской и Павлодарской областях.

В первую очередь, проверяют техническое оснащение заводов и лабораторий, квалификацию специалистов, а также соблюдение правил при приёмке, хранении и перевозке материалов. Кроме того, важно, чтобы у предприятий были чёткие регламенты по контролю качества.

Аттестация продолжится до конца мая — за это время планируется проверить оставшиеся 82 завода. По словам специалистов, цель этой работы — добиться того, чтобы дороги в Казахстане были качественными и служили дольше. Сейчас, в разгар дорожного сезона, подрядчики работают в усиленном режиме, а власти хотят быть уверены: всё, что укладывают на трассы, соответствует стандартам.