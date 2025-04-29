Агентством по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и привлечением компетентных специалистов проведен аудит эффективности алгоритмического ценообразования Яндекс Такси, передаёт BaigeNews.kz.

Целью аудита определено изучение сервиса, в том числе условий и параметров, влияющих на ценообразование услуг такси.

"В частности, изучена архитектура системы, базовая и динамическая составляющая ценообразования, в том числе отдельно в районе аэропортов и удаленных от центра города районов, также изучены операционные процессы. По первичным итогам аудита выявлены риски в системе, влияющие на ценообразование, отдельные риски устранены, по другим Яндекс приняты обязательства по их устранению", - говорится в сообщении АЗРК.

Так, на основании уведомления Агентства изменены правила программы лояльности пользователей, вследствие чего Яндекс полностью взял на себя все расходы по данной программе (предоставляемые клиентам скидки).

В действующий комплаенс внесены изменения, обязывающие Яндекс исполнить следующий комплекс мер:

информировать за 3 дня Агентство о повышении тарифов на перевозку такси и базовой стоимости поездок;

в недельный срок устранить отнесение некоторых жилых зон в районе аэропорта к тарифной зоне аэропорта;

продолжить не взимать комиссию с части стоимости поездки, превышающей двукратную базовую стоимость (способствует повышению дохода водителей);

не повышать комиссию в каждом городе присутствия в самом массовом тарифе "Эконом" чаще одного раза в два года (данный тариф наиболее востребованный);

ввести ограничение на повышение тарифа более чем в 3 раза в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни - таких поездок должно быть не более 5% поездок в квартал в каждом городе работы сервиса (данный пункт детализирован);

изменить отображение компонента тарифа, связанного с оплатой поездок по менее заселенным зонам с меньшим количеством заказов;

не позднее 30 июня 2025 года добавить в пользовательское приложение детализацию цены поездки;

повысить качество работы технической поддержки, в частности, оптимизировать алгоритм обработки пользовательских обращений.

Помимо вышеуказанных мер, Яндекс Такси повысит информирование пользователей о ситуации со спросом на такси. В частности, во время сверхвысокого спроса в тарифе "Эконом" будет в тестовом режиме добавлена виртуальная очередь. Это позволит пользователям узнать, сколько человек уже ждут машину, и сделать выбор: встать в очередь и ждать выполнения заказа, выбрать другой тариф, где спрос меньше, или уехать на общественном транспорте.

В адрес Правительства направлены предложения по ускорению принятия законодательных поправок касательно упрощения налоговой отчетности для водителей ИП на специальный налоговый режим, данные изменения будут способствовать повышению дохода водителей такси.