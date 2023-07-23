В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений

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Все реабилитационные центры, интернаты, лагеря и другие госучреждения страны проинспектируют для их поэтапного ремонта и обновления материально-технической базы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Об этом говорили на совещании под председательством заместителя премьер-министра — министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой.

Участники заседания рассматривали вопросы, которые перед Правительством поднимала уполномоченная по правам ребёнка Динара Закиева.

Вице-премьер подчеркнула важность единого подхода и координации совместной работы государственных органов с Уполномоченным по правам ребенка.

По каждому предложению Динаре Закиевой заместителем Премьер-Министра даны конкретные поручения госорганам.

Вопросы координации работы по охвату семей всесторонней помощью поручено закрепить за органами занятости и социальных программ.Министерству внутренних дел совместно с госорганами и акиматами поручено проработать законодательное закрепление работы мобильных групп для раннего выявления семей, находящихся в неблагополучной ситуации.

Созданием Единого государственного контакт-центра для оказания помощи по вопросам семьи, женщин и детей будет заниматься министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Также вице-премьер поручила министерствам просвещения, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта совместно с акиматами и Уполномоченным по правам ребенка провести ревизию всех государственных организаций для детей: реабилитационных центров, интернатов, детских лагерей и т.д. для их поэтапного ремонта, обновления материально-технической базы.

Вопросы выдачи жилья в областных центрах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Тамара Дуйсенова поручила проработать министерствам индустрии и инфраструктурного развития, просвещения совместно с акиматами областей.

Тамара Дуйсенова также поручила уделить особое внимание обеспечению безопасности детей. В связи с последней трагедией в Туркестанской области акиматам совместно с Министерством внутренних дел поручено создать базу данных по ресоциализации лиц, высвобождаемых из мест заключения.