Кафе, заправки и станции техобслуживания вдоль дорог должны все соответствовать принятым стандартам. Олжас Бектенов поставил задачу по улучшению придорожного сервиса, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерствам транспорта, торговли, нацэкономики, туризма и акиматам продолжить работу по улучшению придорожного сервиса. Кафе, заправки и станции техобслуживания вдоль дорог должны все соответствовать принятым стандартам. Также поручаю проработать вопросы стимулирования предпринимателей, работающих в этом бизнесе. Особое внимание надо уделить мерам, направленным на повышение безопасности туристов. Надо провести ревизию всей инфраструктуры на предмет безопасности и комфорта, начиная от аэропортов, до отелей, торговых точек, мест питания, концертных площадок", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Вместе с тем перед министерствами туризма и спорта, культуры, здравоохранения, внутренних дел, специальными госорганами поставлена задача по оказанию максимального содействия при проведении масштабных культурных, спортивных и туристических мероприятий.