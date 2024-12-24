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В Казахстане прошла престижная Международная олимпиада по биологии IBO-2024

Сборная нашей страны подтвердила высокий международный имидж казахстанского образования.

Сегодня, 17:21
АВТОР
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nu.edu.kz Сегодня, 17:21
Сегодня, 17:21
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Фото: nu.edu.kz

Одним из самых ярких и запоминающихся событий в сфере образования этого года стало то, что в июле Казахстан впервые принял участников одной из самых престижных международных олимпиад — IBO-2024, передаёт BaigeNews.kz.
 
В ней приняли участие 305 юных биологов и 275 учёных из 81 страны. 

Сборная нашей страны ещё раз подтвердила высокий международный имидж казахстанского образования, завоевав четыре бронзовых награды.
 
IBO-2024 – это не только конкурентоспособная площадка знаний, но и важное международное мероприятие, способствующее углублению дружбы и сотрудничества государств в области науки.

Инспекторы и жюри Международного комитета высоко оценили организацию IBO-2024, также отметив уникальность и актуальность разработанных заданий казахстанскими молодыми учёными.

Призёрами олимпиады стали:

  • Галымжан Бактыбай — учащийся 11 класса лицея-интерната для одарённых мальчиков "Білім-Инновация" Астана;
  • Амина Тынырбай — ученица 11 класса Кызылординского областного лицея-интерната "Білім-Инновация" для одарённых детей №10;
  • Нұртөре Төреханұлы — учащийся 11 класса Восточно-Казахстанского областного специализированного лицея для одарённых детей "Білім-Инновация";
  • Диас Сулейменов — учащийся 11 класса Актюбинского областного лицея-интерната "Білім-Инновация".

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