Одним из самых ярких и запоминающихся событий в сфере образования этого года стало то, что в июле Казахстан впервые принял участников одной из самых престижных международных олимпиад — IBO-2024, передаёт BaigeNews.kz.



В ней приняли участие 305 юных биологов и 275 учёных из 81 страны.

Сборная нашей страны ещё раз подтвердила высокий международный имидж казахстанского образования, завоевав четыре бронзовых награды.



IBO-2024 – это не только конкурентоспособная площадка знаний, но и важное международное мероприятие, способствующее углублению дружбы и сотрудничества государств в области науки.

Инспекторы и жюри Международного комитета высоко оценили организацию IBO-2024, также отметив уникальность и актуальность разработанных заданий казахстанскими молодыми учёными.

Призёрами олимпиады стали: