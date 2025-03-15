В Астане состоялся финал конкурса deeptech-стартапов с участием Вице-премьера Казахстана Ермека Кушербаева. Мероприятие направлено на поддержку научных разработок и инновационных проектов, способных выйти на международный рынок, передаёт BaigeNews.kz.

В финале выступили 10 команд, представивших решения в области медицины, промышленности, сельского хозяйства и технологий.

Первое место и 12 млн тенге получил проект по обучению пилотов боевых дронов через симуляции. Платформа уже насчитывает более 10 тысяч пользователей из 23 стран и может применяться в сфере безопасности, сельского хозяйства и промышленности.

На втором месте – система цифровой реабилитации после инсульта, использующая искусственный интеллект и игровые методы. Авторы протестировали ее на 200 пациентах и планируют выйти на международный рынок. Приз – 10 млн тенге.

Третье место занял проект по анализу руды для горнодобывающей отрасли. Он позволяет повысить контроль за переработкой сырья и уже привлек внимание крупных компаний. Приз – 8 млн тенге.

Приз зрительских симпатий достался медтех-стартапу, разработавшему платформу для ранней диагностики заболеваний. Она ускоряет постановку диагноза в 10 раз при точности 95%.

Всего на конкурс подали заявки около 100 команд, но до финала дошли только 10 лучших. Организаторы планируют расширить проект и привлечь участников из других университетов, а в будущем создать фонд поддержки стартапов для проведения конкурса на регулярной основе.