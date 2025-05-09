Масложировая отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост: по итогам первого квартала 2025 года объём производства растительного масла достиг 239,6 тыс. тонн, что на 23,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в Министверстве сельского хозяйства, основной вклад внесло подсолнечное масло — его производство увеличилось на 23,1% и составило 210,2 тыс. тонн.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2024 году в стране было собрано 3,3 млн тонн масличных культур — на 53% больше, чем годом ранее. Это стало возможным благодаря расширению посевных площадей, которые достигли 2,9 млн гектаров. Лидерами по посевам стали Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Абайская, Акмолинская и Восточно-Казахстанская области.

В стране действует 88 перерабатывающих предприятий с совокупной мощностью переработки до 4,7 млн тонн сырья в год. В 2024 году ими произведено 753 тыс. тонн масла — на 12% больше, чем в 2023 году.

Экспорт также демонстрирует рост: поставки казахстанского масла за рубеж увеличились на 29%. Основными рынками сбыта стали Китай (42,4%), Узбекистан (35,4%), Таджикистан (12,7%), а также Афганистан, Кыргызстан, Латвия и Туркменистан. При этом импорт сократился на 6,8%.

"Развитие отрасли поддерживается на государственном уровне. В рамках Концепции развития АПК на 2021–2030 годы запланировано расширение посевов масличных культур до 3,3 млн гектаров. Кроме того, действуют меры стимулирования переработки: введены экспортные пошлины на семена подсолнечника и заключены протоколы с КНР о вывозе переработанной продукции", - отмечается в сообщении.

Аграрии могут воспользоваться льготными кредитами и сниженной на 70% ставкой НДС на продукцию переработки масличных культур. Эти меры направлены на укрепление экспортного потенциала и повышение конкурентоспособности казахстанского масла.