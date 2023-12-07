Реформы в избирательной системе отметила Салтанат Турсынбекова
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Новая модель политического устройства сформировалась в Казахстане по итогам реформ, считает руководитель Национального центра по правам человека в РК Салтанат Турсынбекова. Она отметила, что за последние четыре года в Казахстане произошли глубокие процессы демократизации, передаёт BaigeNews.kz.
Изменениям способствовали поправки в избирательную систему, которые были внесены на президентских выборах в 2022 году и закреплены на выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.
"Выборы проходили по новой, более демократической системе - пропорционально-мажоритарной. В одномандатном округе была предоставлена возможность проголосовать за кандидата. И это позволило избирателю напрямую влиять на работу своего представителя", - сказала Турсынбекова на научно-практической конференции в Астане.
Она также отметила выборы акимов областного уровня, которые прошли 5 ноября.
"75 % казахстанцев будут напрямую избирать акимов своих сёл, районов и городов. Прямые выборы акимов вводятся в рамках децентрализации власти, предметом которой является повышение самостоятельности и политической ответственности местных исполнительных органов"- сказала Турсынбекова.
Выступавший ранее на научно-практической конференции председатель Верховного Суда сообщил, что в Казахстане сократилось количество арестованных.
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