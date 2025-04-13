В разных регионах Казахстана начался контролируемый сброс воды с крупных водохранилищ. Это необходимо, чтобы безопасно пропустить паводковые потоки и избежать подтоплений населённых пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

"Сброс воды осуществляется с водохранилищ в северных, восточных и центральных регионах. Это стандартная мера в период половодья, которая позволяет стабилизировать ситуацию и защитить инфраструктуру", — сообщили в министерстве.

По данным на 13 апреля, пик половодья уже пройден в Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях. В других регионах сброс продолжается. Например, в Восточно-Казахстанской области и области Абай фиксируются самые высокие объёмы воды — там водохранилища освобождают русла от сотен и даже тысяч кубометров воды в секунду. В Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях также продолжаются работы.

Специалисты следят за уровнем воды в круглосуточном режиме. В случае резкого повышения притока в водохранилища объёмы сброса будут регулироваться, чтобы избежать критических ситуаций. Власти уверяют, что принимаемые меры помогут без последствий пройти пик весеннего половодья.