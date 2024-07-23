В Казахстане продлят запрет на ввоз авто с правым рулем в разобранном виде
Сегодня, 14:38
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Сегодня, 14:38Сегодня, 14:38
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Министерство промышленности и строительства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления", передаёт BaigeNews.
В частности, вводится запрет на ввоз легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев.
В документе подчеркнули, что запрет не коснется определенных видов транспортных средств, таких как:
- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с рабочим объемом двигателя до 1 000 куб. см;
- транспортные средства с рабочим объемом двигателя от 1 000 до 3 000 куб. см;
- транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, работающие также на электричестве, кроме тех, которые заряжаются от внешнего источника;
- полностью электрические транспортные средства.
Обсуждение проекта продлится до 2 августа 2024 года.
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