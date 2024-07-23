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В Казахстане продлят запрет на ввоз авто с правым рулем в разобранном виде

Сегодня, 14:38
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В Казахстане продлят запрет на ввоз авто с правым рулем в разобранном виде Сегодня, 14:38
Сегодня, 14:38
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Министерство промышленности и строительства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления", передаёт BaigeNews.

В частности, вводится запрет на ввоз легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев.

В документе подчеркнули, что запрет не коснется определенных видов транспортных средств, таких как:

  • четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с рабочим объемом двигателя до 1 000 куб. см;
  • транспортные средства с рабочим объемом двигателя от 1 000 до 3 000 куб. см;
  • транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, работающие также на электричестве, кроме тех, которые заряжаются от внешнего источника;
  • полностью электрические транспортные средства.

Обсуждение проекта продлится до 2 августа 2024 года.

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