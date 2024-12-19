О намерении продлить запрет на коммерческий вылов рыбы осетровых пород в Каспийском море сообщили в министерстве сельского хозяйства. Данный вопрос на текущий момент обсуждается на заседании Межправительственной комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечается, в 2024 году заседание Межправительственной комиссии проходит под председательством Российской Федерации.

В заседании участвуют представители научных организаций и силовых структур пяти прикаспийских государств.

Казахстанскую делегацию возглавляет исполняющий обязанности председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Аян Бахиянов.

"На заседании обсуждаются отчеты Сторон об использовании квоты вылова рыбных ресурсов, о воспроизводстве и охране водных биологических ресурсов Каспийского моря, состоянии водных биологических ресурсов на основе морских научных исследований, а также вопросы утверждения квот вылова совместных водных биологических ресурсов на 2025 год, продления запрета на коммерческий вылов отсетровых видов рыб в Каспийском море и другие вопросы. Работа Комиссии продлится до 20 декабря", - сообщили в Минсельхозе.

По итогам заседания будет принят соответствующий Протокол.