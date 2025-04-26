В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа за пределы страны. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Заседание прошло под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Мера направлена на недопущение дефицита на внутреннем рынке и предотвращение перетока топлива в приграничные государства. Запрет будет действовать до стабилизации ситуации с поставками сжиженного газа внутри страны.

На заседании также принято решение о продлении ещё на шесть месяцев запрета на экспорт стальных заготовок и полуфабрикатов. По данным Минэкономики, ранее введённые ограничения уже дали результат — производственные мощности стали активнее переходить на более глубокую переработку, а экспорт арматуры увеличился почти на 30 тысяч тонн.

Ещё одним шагом стало введение временного трёхмесячного запрета на ввоз гипсокартона и каменных изделий из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. По итогам прошлого года казахстанские предприятия выпустили 95,2 тысячи тонн брусчатки и 35,5 миллиона квадратных метров гипсокартона. Эти объёмы почти полностью покрывают внутренние потребности. Производители при этом взяли на себя обязательства сохранить действующие цены.

Кроме того, члены комиссии поддержали продление антидемпинговых мер в отношении горячедеформированных бесшовных труб и оцинкованного проката из Китая и Украины, чтобы защитить отечественных производителей.

Также было одобрено введение автоматического лицензирования экспорта фанеры. Нововведение позволит отслеживать экспортные потоки и своевременно корректировать торговую политику.