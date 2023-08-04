В Казахстане продлили запрет на вывоз бензина и дизеля автотранспортом
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Министерство энергетики, министерство финансов, полиция и КНБ подписали совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.
Документ предусматривает продление на шесть месяцев запрета на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии.
МВД в пределах своей компетенции будет содействовать недопущению случаев вывоза бензина и дизельного топлива в бензобаках, не соответствующих стандартам, предусмотренным заводом-изготовителем транспортных средств.
Приказ вводится в действие с 14 августа 2023 года.
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