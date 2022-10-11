В Казахстане продлили сроки беспошлинного ввоза товаров

Фото: inform.kz

Казахстанцы, пересекающие наземную границу, по-прежнему смогут беспошлинно ввозить товары в страну на сумму не более 1000 евро и весом не более 31 килограмма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

Напомним, что с первого октября норму планировали снизить до 25 килограммов и 500 евро и установить за превышение указанных лимитов сбор в размере 30 процентов от стоимости товара, но не менее четырёх евро за килограмм превышения.

23 сентября Совет Евразийской экономической комиссии решил продлить сроки действия беспошлинного ввоза до первого апреля 2023 года.

Таким образом, порог беспошлинного ввоза применяется в отношении товаров для личного пользования стоимостью, не превышающей сумму эквивалентную 1000 евро, и весом не более 31 килограмма: