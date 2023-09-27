В Казахстане продлили срок приёма заявок по реализации акций АО "QAZAQ AIR"
Сегодня, 11:54
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Сегодня, 11:54Сегодня, 11:54
296Фото: flyqazaq.com
АО "Самрук-Қазына" объявляет о продлении срока приёма конкурсных заявок по реализации акций АО "QAZAQ AIR", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "QAZAQ AIR".
Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" объявляет о внесении изменений в извещение о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций АО "QAZAQ AIR", принадлежащих Фонду.
В Первоначальное Извещение вносятся следующие изменения:
- прием конкурсных заявок в первом этапе Конкурса завершается 13 октября 2023 года в "10" часов "00" минут;
- итоги Конкурса по второму этапу подводятся 29 декабря 2023 года.
Термины и определения, используемые в настоящем извещении, имеют значение, данное им в Первоначальном Извещении.
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