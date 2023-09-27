  • 27 Сентября, 17:05
  • BAIGENEWS
В 2 раза сократить количество стихийных свалок в Казахстане потребовал премьер
Глава Минздрава прокомментировала проверку медцентра в Караганде
Введут ли в Казахстане карантин, ответили в Минздраве
Азиада - 2023: Казахстанские стрелки принесли второе "серебро"
Женщина и двое детей сгорели в частном доме в Петропавловске
Усилить цифровизацию здравоохранения в регионах поручил Смаилов
Индийский лоукостер запустил рейсы из Дели в Алматы
Тимур Бекмамбетов приехал в Атырау
Азиада -2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября
Высыхающий Каспий показал пилот российской авиакомпании
Десятки рейсов отменили в лондонском аэропорту из-за COVID-19
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

В Казахстане продлили срок приёма заявок по реализации акций АО "QAZAQ AIR"

Сегодня, 11:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
flyqazaq.com Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:54
296
Фото: flyqazaq.com

АО "Самрук-Қазына" объявляет о продлении срока приёма конкурсных заявок по реализации акций АО "QAZAQ AIR", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "QAZAQ AIR".

Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" объявляет о внесении изменений в извещение о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций АО "QAZAQ AIR", принадлежащих Фонду.

В Первоначальное Извещение вносятся следующие изменения:

- прием конкурсных заявок в первом этапе Конкурса завершается 13 октября 2023 года в "10" часов "00" минут;

- итоги Конкурса по второму этапу подводятся 29 декабря 2023 года.

Термины и определения, используемые в настоящем извещении, имеют значение, данное им в Первоначальном Извещении.

Самое читаемое

Наверх