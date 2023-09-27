В Казахстане продлили срок приёма заявок по реализации акций АО "QAZAQ AIR"

АО "Самрук-Қазына" объявляет о продлении срока приёма конкурсных заявок по реализации акций АО "QAZAQ AIR", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "QAZAQ AIR".

Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" объявляет о внесении изменений в извещение о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций АО "QAZAQ AIR", принадлежащих Фонду.

В Первоначальное Извещение вносятся следующие изменения:

- прием конкурсных заявок в первом этапе Конкурса завершается 13 октября 2023 года в "10" часов "00" минут;

- итоги Конкурса по второму этапу подводятся 29 декабря 2023 года.

Термины и определения, используемые в настоящем извещении, имеют значение, данное им в Первоначальном Извещении.