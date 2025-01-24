  • 24 Января, 05:05
  • BAIGENEWS

В Казахстане продлили действующий запрет на вывоз металлолома ещё на полгода

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Сегодня, 03:40
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 03:40
Сегодня, 03:40
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Фото: pixabay.com

Министерство промышленности и строительства публикует проект приказа о введении временного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан лома и отходов черных и цветных металлов, а также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, передаёт BaigeNews.kz.

Данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности.

"Министерство как уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности на протяжении последних несколько лет ведет последовательную работу, направленную на расширение производства сталелитейной промышленности с ориентиром на внутренний и внешние рынки. Это является ключевым элементом для развития национальной промышленной политики", - говорится в сообшении.

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