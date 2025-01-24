Министерство промышленности и строительства публикует проект приказа о введении временного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан лома и отходов черных и цветных металлов, а также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, передаёт BaigeNews.kz.

Данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности.