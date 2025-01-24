В Казахстане продлили действующий запрет на вывоз металлолома ещё на полгода
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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Министерство промышленности и строительства публикует проект приказа о введении временного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан лома и отходов черных и цветных металлов, а также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, передаёт BaigeNews.kz.
Данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности.
"Министерство как уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности на протяжении последних несколько лет ведет последовательную работу, направленную на расширение производства сталелитейной промышленности с ориентиром на внутренний и внешние рынки. Это является ключевым элементом для развития национальной промышленной политики", - говорится в сообшении.
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