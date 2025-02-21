Агент по недвижимости опубликовала в Instagram объявление о продаже настоящей пещеры в Алматинской области, чем вызвала бурю эмоций у пользователей, передаёт BaigeNews.kz.

Недвижимость находится в Илийском районе Алматинской области. Площадь пещеры - 1000 квадратных метров. Участок - 2 гектара. Высота потолков и ширина - 4 метра. Есть электричество.

Цена объекта - 250 млн тенге.

Автор объявления предлагает использовать пещеру для туризма, хранения овощей, рыбного хозяйства, выращивания грибов и даже семеноводства.

Комментарии под объявлением заслуживают отдельного внимания:

"На Луну обмен есть?";

"Обмен на яму интересует?";

"Бэтмену предложите!";

"Мебель и ремонт остаются?".

Юзеры также попытались разобраться, на каком основании владелец получил права на пещеру:

"На основании палки-копалки";

"Есть бумага, что предки продавца жили там миллион лет назад";

"Гараж для динозавра был, но он помер – теперь продают".

Пока неизвестно, нашелся ли покупатель, но внимание к этому "эксклюзивному" объекту недвижимости явно не утихает.