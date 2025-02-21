  • 21 Февраля, 15:06
  • BAIGENEWS

В Казахстане продают пещеру с электричеством

Казнет в шоке от нового объекта недвижимости.

Сегодня, 13:19
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asya_aitbayeva/Instagram Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19
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Фото: asya_aitbayeva/Instagram

Агент по недвижимости опубликовала в Instagram объявление о продаже настоящей пещеры в Алматинской области, чем вызвала бурю эмоций у пользователей, передаёт BaigeNews.kz.

Недвижимость находится в Илийском районе Алматинской области. Площадь пещеры - 1000 квадратных метров. Участок - 2 гектара. Высота потолков и ширина - 4 метра. Есть электричество.

Цена объекта - 250 млн тенге.

Автор объявления предлагает использовать пещеру для туризма, хранения овощей, рыбного хозяйства, выращивания грибов и даже семеноводства.

Комментарии под объявлением заслуживают отдельного внимания:

  • "На Луну обмен есть?";
  • "Обмен на яму интересует?";
  • "Бэтмену предложите!";
  • "Мебель и ремонт остаются?".

Юзеры также попытались разобраться, на каком основании владелец получил права на пещеру:

  • "На основании палки-копалки";
  • "Есть бумага, что предки продавца жили там миллион лет назад";
  • "Гараж для динозавра был, но он помер – теперь продают".

Пока неизвестно, нашелся ли покупатель, но внимание к этому "эксклюзивному" объекту недвижимости явно не утихает.

 
 
 
 
 
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Публикация от НЕДВИЖИМОСТЬ В АСТАНЕ🔱 АА (@asya_aitbayeva)

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