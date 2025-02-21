В Казахстане продают пещеру с электричеством
Казнет в шоке от нового объекта недвижимости.
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Агент по недвижимости опубликовала в Instagram объявление о продаже настоящей пещеры в Алматинской области, чем вызвала бурю эмоций у пользователей, передаёт BaigeNews.kz.
Недвижимость находится в Илийском районе Алматинской области. Площадь пещеры - 1000 квадратных метров. Участок - 2 гектара. Высота потолков и ширина - 4 метра. Есть электричество.
Цена объекта - 250 млн тенге.
Автор объявления предлагает использовать пещеру для туризма, хранения овощей, рыбного хозяйства, выращивания грибов и даже семеноводства.
Комментарии под объявлением заслуживают отдельного внимания:
- "На Луну обмен есть?";
- "Обмен на яму интересует?";
- "Бэтмену предложите!";
- "Мебель и ремонт остаются?".
Юзеры также попытались разобраться, на каком основании владелец получил права на пещеру:
- "На основании палки-копалки";
- "Есть бумага, что предки продавца жили там миллион лет назад";
- "Гараж для динозавра был, но он помер – теперь продают".
Пока неизвестно, нашелся ли покупатель, но внимание к этому "эксклюзивному" объекту недвижимости явно не утихает.
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