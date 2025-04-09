В Казахстане призывают не жечь траву, чтобы не уничтожить первых зайчат
МЧС Казахстана напоминает о мерах безопасности при сжигании травы в период весеннего пробуждения природы.
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МЧС Казахстана напоминает гражданам о важности соблюдения правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы, особенно в весенний период, когда появляются первые зайчата и другие молодые животные. Небрежное обращение с огнем может привести к трагическим последствиям, таким как гибель животных и уничтожение экосистемы, передаёт BaigeNews.kz.
С конца марта до начала мая молодые животные, включая зайчат, начинают селиться в заросших травой участках, под кустами и в бороздах. В этот период крайне важно быть осторожным при сжигании растительности, так как огонь может уничтожить не только траву, но и привести к гибели животных.
МЧС призывает соблюдать следующие меры предосторожности:
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Очищать территорию вокруг дома от сухой травы и мусора, чтобы избежать возможных возгораний;
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При выезде на природу иметь при себе средства для тушения огня: воду, огнетушитель, лопату;
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Строго следовать инструкциям при разведении костров в специально отведённых местах;
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Объяснять детям важность безопасного поведения в природе и недопустимость игр с огнём.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить природу, обеспечить безопасность и предотвратить чрезвычайные ситуации. В случае возникновения пожара или другой опасности, незамедлительно обращайтесь по номеру 112.
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