Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов рассказал о ходе масштабной модернизации водохозяйственной отрасли страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В соответствии с поручением Главы государства, министерством в 2024 году приняты два стратегически важных документа. Первый: Концепция развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы. Второй: Комплексный план развития водного хозяйства на 2024-2028 годы, направленный на масштабную модернизацию водохозяйственной отрасли страны", - сказал Нуржигитов.

Комплексный план включает 160 мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, водохранилищ и ирригационных каналов. В ближайшие годы предусмотрено строительство 42 новых водохранилищ, реконструкция 37 гидротехнических объектов и модернизация 14 тысяч километров ирригационных каналов. Финансирование проекта будет осуществляться за счет республиканского и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

На первом этапе, начиная с 2025 года, стартует строительство четырех водохранилищ в трех регионах страны. Среди них водохранилища Акмола, Калгуты и Караузяк, расположенные на юге Казахстана, которые обеспечат дополнительное орошение 22,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. В Западно-Казахстанской области начнется строительство водохранилища Большой Узень объемом 28 миллионов кубометров. Оно будет удерживать паводковые воды и защитит от подтопления два населенных пункта Казталовского района, где проживают около пяти тысяч человек.

Также запланирована реконструкция водохранилищ Терс-Ащыбулак и Караконыз в Жамбылской области, Коскорган и Коксарайского контррегулятора в Туркестанской области. Одновременно будет модернизировано 115 ирригационных каналов общей протяженностью 3452 километра с элементами цифровизации. Работы охватят шесть областей: Алматинскую, Жамбылскую, Жетісу, Западно-Казахстанскую, Кызылординскую и Туркестанскую.

Второй этап предусматривает реализацию 25 проектов, включая строительство 11 новых водохранилищ, реконструкцию 13 действующих объектов и модернизацию более 5000 километров ирригационных каналов в 10 регионах страны.

Особое внимание уделено обеспечению населения питьевой водой. До конца года планируется завершить 12 из 24 проектов группового водопровода, что позволит обеспечить 153 села, где проживают 423 тысячи человек, качественной питьевой водой. 52 населенных пункта будут подключены к централизованной системе водоснабжения.

Кроме того, в Туркестанской области начнется строительство водохранилища "Байдибек Ата", которое в вегетационный период обеспечит дополнительно 68 миллионов кубометров воды, повысив водообеспеченность шести районов региона. Также будет введено в эксплуатацию 1953 километра ирригационных каналов, обеспечив подачу воды на 256 тысяч гектаров сельхозугодий.