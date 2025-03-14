Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая заявил, что создание в 2022 году трех новых областей стало важным шагом, который придал мощный импульс их развитию. По его словам, социально-экономические показатели в этих регионах значительно улучшились, увеличились инвестиции, а вместе с этим – и качество жизни населения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Но ситуация в новых областях должна быть на контроле Правительства, им надо помогать", - подчеркнул Глава государства.

Он также отметил важность развития приграничных районов, напомнив о восстановлении их статуса в областях Абай и Восточно-Казахстанской.

"Ситуация в приграничных населенных пунктах напрямую влияет на безопасность государства и имеет стратегическое значение. Поэтому необходимо продолжать системную работу в этом направлении", - сказал Токаев.

Кроме того, президент поручил Правительству совместно с депутатами всесторонне рассмотреть инициативу партии Amanat о принятии нового закона, направленного на развитие таких районов.

Глава государства также акцентировал внимание на необходимости модернизации 9 автомобильных таможенных постов в 2025 году, что увеличит их пропускную способность в шесть раз и укрепит транзитный потенциал страны.

В рамках сокращения разрыва в региональном развитии разрабатывается Концепция регионального развития. Она будет включать новые подходы к устранению дисбалансов между регионами, улучшению инфраструктуры и межведомственного взаимодействия.