В Казахстане придумали виртуальный тренажер для проверки качества дорог

Квалификацию казахстанских дорожников начнут повышать при помощи виртуального тренажера. Теперь все этапы, проводимые при проверке дорог можно пройти за 5-10 минут вместо нескольких дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта.

Виртуальный тренажер для обучения сотрудников испытательных лабораторий разрабатывается Национальным центром качества дорожных активов.

"Цифровое решение поможет лаборантам освоить новые методы и технологии, совершенствовать свои навыки и улучшать знания по соблюдению техники безопасности. При помощи тренажера обучающийся сможет наглядно увидеть и в течение 5-10 минут пройти все этапы, проводимые при проверке качества дорог и материалов, которые в реальности могут занимать до нескольких дней", - сообщили в ведомстве.

Такой подход к обучению, как отметили в ведомстве, позволит повысить профессиональный уровень специалистов автодорожной сферы и оказать положительное влияние на качество дорог республики.