В Казахстане презентовали первую школу, построенную на изъятые у коррупционеров деньги

В Актюбинской области сдали в эксплуатацию школу, построенную на средства, изъятые у коррупционеров, передаёт BaigeNews.kz.

В открытии объекта приняли участие аким региона Ералы Тугжанов, временно исполняющий обязанности руководителя департамента Антикоррупционной службы Ескали Саламатов и жители села Кумжарган.

Школа рассчитана на 60 мест. На завершение долгостроя направили 150 миллионов тенге.

Возводить учебное заведение начали в 2018 году, после строительно-монтажные работы были приостановлены и возобновлены лишь в 2022-м.

В новой школе созданы современные условия для обучения, усилена материально-техническая база - есть мастерские, отлично оборудованы классы и спортзал, есть медкабинет.